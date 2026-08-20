MENACE SUR L'EUROPE

Après la menace russe, et si l'Iran ciblait aussi l'Europe ?

Téhéran aurait envisagé de frapper des intérêts américains en Europe. Si ses capacités militaires lui permettent théoriquement d’atteindre le continent, la menace la plus crédible pourrait surtout venir d’actions hybrides : cyberattaques, sabotages, opérations clandestines ou atteintes aux infrastructures critiques.