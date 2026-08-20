MENACE SUR L'EUROPE
20 août 2026
Après la menace russe, et si l'Iran ciblait aussi l'Europe ?
Téhéran aurait envisagé de frapper des intérêts américains en Europe. Si ses capacités militaires lui permettent théoriquement d’atteindre le continent, la menace la plus crédible pourrait surtout venir d’actions hybrides : cyberattaques, sabotages, opérations clandestines ou atteintes aux infrastructures critiques.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Damien est un ancien officier du renseignement, expert en gestion de crise et en géopolitique, avec une spécialisation pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Il s'exprime sous pseudonyme.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Damien est un ancien officier du renseignement, expert en gestion de crise et en géopolitique, avec une spécialisation pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Il s'exprime sous pseudonyme.