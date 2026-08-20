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Un membre des forces de sécurité iraniennes monte la garde. (Image d'illustration)
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MENACE SUR L'EUROPE

20 août 2026

Après la menace russe, et si l'Iran ciblait aussi l'Europe ?

Téhéran aurait envisagé de frapper des intérêts américains en Europe. Si ses capacités militaires lui permettent théoriquement d’atteindre le continent, la menace la plus crédible pourrait surtout venir d’actions hybrides : cyberattaques, sabotages, opérations clandestines ou atteintes aux infrastructures critiques.

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MOTS-CLES

géopolitique , Iran , russe , europe , drones , cyberattaques , conflits armés

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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- Damien -

Damien est un ancien officier du renseignement, expert en gestion de crise et en géopolitique, avec une spécialisation pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Il s'exprime sous pseudonyme.

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