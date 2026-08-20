MAG
20 août 2026
Il a fallu 100 000 ans aux forêts anciennes pour se remettre de la dernière période de réchauffement climatique
Il y a 56 millions d’années, un réchauffement brutal a fait perdre jusqu’à 60 % de leur canopée aux forêts du Wyoming. Une étude publiée dans *Science* montre qu’il leur a fallu plus de 100 000 ans pour se reconstituer, un précédent qui éclaire les risques du réchauffement actuel.
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THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Conservateur associé aux La Brea Tar Pits and Museum ; professeur associé en sciences de la Terre à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.
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A PROPOS DES AUTEURS
Conservateur associé aux La Brea Tar Pits and Museum ; professeur associé en sciences de la Terre à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.