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Il a fallu 100 000 ans aux forêts anciennes pour se remettre de la dernière période de réchauffement climatique

Il y a 56 millions d’années, un réchauffement brutal a fait perdre jusqu’à 60 % de leur canopée aux forêts du Wyoming. Une étude publiée dans *Science* montre qu’il leur a fallu plus de 100 000 ans pour se reconstituer, un précédent qui éclaire les risques du réchauffement actuel.