LES ANGLES MORTS
3 octobre 2026
L’école publique est-elle victime d’un racisme institutionnel ou du déni de réalité imposé par des antiracistes dévoyés ?
Derrière les blocages de lycées, une crise que le manque de moyens ne suffit pas à expliquer ? Sophie Audugé et Ophélie Roque interrogent les choix pédagogiques, les difficultés linguistiques et l’affaiblissement de l’autorité des enseignants.
15 min de lecture
THEMATIQUESEducation
Sophie Audugé, spécialiste des politiques éducatives et auteur de «L'éducation nationale en perdition» (éd. Fayard)
Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).
Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.
Populaires
Sophie Audugé, spécialiste des politiques éducatives et auteur de «L'éducation nationale en perdition» (éd. Fayard)
Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).
Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.