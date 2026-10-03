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Une salle de classe. (Image d'illustration)
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LES ANGLES MORTS

3 octobre 2026

L’école publique est-elle victime d’un racisme institutionnel ou du déni de réalité imposé par des antiracistes dévoyés ?

Derrière les blocages de lycées, une crise que le manque de moyens ne suffit pas à expliquer ? Sophie Audugé et Ophélie Roque interrogent les choix pédagogiques, les difficultés linguistiques et l’affaiblissement de l’autorité des enseignants.

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MOTS-CLES

éducation , société , violences lycéennes , extrême gauche , Politique

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Sophie Audugé

Sophie Audugé, spécialiste des politiques éducatives et auteur de «L'éducation nationale en perdition» (éd. Fayard)

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Eric Deschavanne

Eric Deschavanne est professeur de philosophie.

A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).

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Ophélie Roque

Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.

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