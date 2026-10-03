SURFING EL NINO
3 octobre 2026
Alerte submersion : cette méga vague Kelvin qui fonce sur les côtes californiennes
Une hausse temporaire du niveau marin peut-elle menacer les côtes californiennes ? Xavier Fettweis explique comment une onde de Kelvin, associée à El Niño, peut aggraver les risques de submersion lorsqu’elle se conjugue à une marée haute et à une tempête.
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MOTS-CLESMétéo , environnement , El Niño , Kelvin
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.