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Blurred backgroundUne vague photographiée le 15 février, lors de la tempête Ulla, dans le sud de l'Angleterre. (Image d'illustration)
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SURFING EL NINO

3 octobre 2026

Alerte submersion : cette méga vague Kelvin qui fonce sur les côtes californiennes

Une hausse temporaire du niveau marin peut-elle menacer les côtes californiennes ? Xavier Fettweis explique comment une onde de Kelvin, associée à El Niño, peut aggraver les risques de submersion lorsqu’elle se conjugue à une marée haute et à une tempête.

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MOTS-CLES

Météo , environnement , El Niño , Kelvin

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Fettweis
Professeur

Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.