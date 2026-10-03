SURFING EL NINO

Alerte submersion : cette méga vague Kelvin qui fonce sur les côtes californiennes

Une hausse temporaire du niveau marin peut-elle menacer les côtes californiennes ? Xavier Fettweis explique comment une onde de Kelvin, associée à El Niño, peut aggraver les risques de submersion lorsqu’elle se conjugue à une marée haute et à une tempête.