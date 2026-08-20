POINT DE VUE

Fusion nucléaire : ce que le duel ITER/start-up américaines dit des vrais enjeux de la course à l'énergie du futur

Longtemps cantonnée aux grands programmes publics, la fusion nucléaire est désormais au cœur d’une véritable course industrielle. Face au géant ITER, des startups américaines lèvent des milliards et promettent les premières centrales commerciales dès les années 2030. Reste à transformer les prouesses scientifiques en électricité réellement exploitable.