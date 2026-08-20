POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Nucléaire. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

20 août 2026

Fusion nucléaire : ce que le duel ITER/start-up américaines dit des vrais enjeux de la course à l'énergie du futur

Longtemps cantonnée aux grands programmes publics, la fusion nucléaire est désormais au cœur d’une véritable course industrielle. Face au géant ITER, des startups américaines lèvent des milliards et promettent les premières centrales commerciales dès les années 2030. Reste à transformer les prouesses scientifiques en électricité réellement exploitable.

Photo of Bruno Comby
Bruno Comby Go to Bruno Comby page

10 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

environnement , fusion nucléaire , énergie , nucléaire , plasma , réacteurs

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Comby image
Bruno Comby

Bruno Comby est polytechnicien (X80), ingénieur en génie nucléaire (ENSTA 85) et fondateur et président de l’AEPN (Association des Écologistes Pour le Nucléaire).

Populaires

1Vie contre roubles : ce troc déployé par l’armée russe pour recruter des soldats sans mobilisation générale
2Europe Vs Afrique : l'évolution de la population au fil du temps
3Ce que révèle le record mondial de passagers aériens de cet été (et cela ne va pas plaire aux écologistes)
4Fusion nucléaire : ce que le duel ITER/start-up américaines dit des vrais enjeux de la course à l'énergie du futur
5Vrai-faux budget pour 2027 : entre dette et déficit abyssaux, Sébastien Lecornu se prépare au pire (quitte à enterrer son "destin" présidentiel ?)
6En Allemagne, l'AfD continue de grimper, et voici pourquoi
7Stocks de gaz en baisse, prix à la hausse : vers une crise gazière permanente en Europe, et donc en France, mais à qui la faute ?