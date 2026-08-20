POINT DE VUE
20 août 2026
Fusion nucléaire : ce que le duel ITER/start-up américaines dit des vrais enjeux de la course à l'énergie du futur
Longtemps cantonnée aux grands programmes publics, la fusion nucléaire est désormais au cœur d’une véritable course industrielle. Face au géant ITER, des startups américaines lèvent des milliards et promettent les premières centrales commerciales dès les années 2030. Reste à transformer les prouesses scientifiques en électricité réellement exploitable.
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THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Comby est polytechnicien (X80), ingénieur en génie nucléaire (ENSTA 85) et fondateur et président de l’AEPN (Association des Écologistes Pour le Nucléaire).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Comby est polytechnicien (X80), ingénieur en génie nucléaire (ENSTA 85) et fondateur et président de l’AEPN (Association des Écologistes Pour le Nucléaire).