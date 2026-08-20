POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Espace. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

COURSE A L’ESPACE

20 août 2026

Pendant que Sophie Adenot essaye de réparer l’ISS, l'Europe spatiale risque toujours une pénurie de lanceurs dès 2030

Face à la domination de SpaceX et à la montée en puissance de la Chine, l’Europe spatiale accuse un retard dans les lanceurs réutilisables et les cadences de lancement. Mais elle conserve des atouts industriels et technologiques pour préserver son autonomie dans l’accès à l’espace.

Photo of Florent Deleflie
Florent Deleflie Go to Florent Deleflie page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

conquête de l'espace , science , Spatial , satellites , lanceur , industrie spatiale

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Florent Deleflie image
Florent Deleflie

Florent Deleflie est chercheur et astronome à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides à l'Observatoire de Paris.

Populaires

1Vie contre roubles : ce troc déployé par l’armée russe pour recruter des soldats sans mobilisation générale
2Europe Vs Afrique : l'évolution de la population au fil du temps
3Ce que révèle le record mondial de passagers aériens de cet été (et cela ne va pas plaire aux écologistes)
4Fusion nucléaire : ce que le duel ITER/start-up américaines dit des vrais enjeux de la course à l'énergie du futur
5Vrai-faux budget pour 2027 : entre dette et déficit abyssaux, Sébastien Lecornu se prépare au pire (quitte à enterrer son "destin" présidentiel ?)
6En Allemagne, l'AfD continue de grimper, et voici pourquoi
7Stocks de gaz en baisse, prix à la hausse : vers une crise gazière permanente en Europe, et donc en France, mais à qui la faute ?