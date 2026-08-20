COURSE A L’ESPACE
20 août 2026
Pendant que Sophie Adenot essaye de réparer l’ISS, l'Europe spatiale risque toujours une pénurie de lanceurs dès 2030
Face à la domination de SpaceX et à la montée en puissance de la Chine, l’Europe spatiale accuse un retard dans les lanceurs réutilisables et les cadences de lancement. Mais elle conserve des atouts industriels et technologiques pour préserver son autonomie dans l’accès à l’espace.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Florent Deleflie est chercheur et astronome à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides à l'Observatoire de Paris.
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A PROPOS DES AUTEURS
Florent Deleflie est chercheur et astronome à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides à l'Observatoire de Paris.