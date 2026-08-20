COURSE A L’ESPACE

Pendant que Sophie Adenot essaye de réparer l’ISS, l'Europe spatiale risque toujours une pénurie de lanceurs dès 2030

Face à la domination de SpaceX et à la montée en puissance de la Chine, l’Europe spatiale accuse un retard dans les lanceurs réutilisables et les cadences de lancement. Mais elle conserve des atouts industriels et technologiques pour préserver son autonomie dans l’accès à l’espace.