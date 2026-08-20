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Avion. (Image d'illustration)
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LE CIEL CONTRE LE CLIMAT

20 août 2026

Ce que révèle le record mondial de passagers aériens de cet été (et cela ne va pas plaire aux écologistes)

Le trafic aérien mondial bat des records alors que l’Europe ambitionne de réduire ses émissions. Entre démocratisation du voyage, poids économique du secteur et absence d’alternative technologique crédible, limiter durablement l’essor de l’avion apparaît particulièrement difficile.

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MOTS-CLES

transport aérien , aviation , climat , émission de CO2 , décarbonation , Union européenne , taxe carbone , transition écologique

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Crozet

Yves Crozet est Professeur à l’Université de Lyon depuis 1992. Aujourd’hui en poste à Sciences Po Lyon (IEP Lyon). Il est membre du Laboratoire d’économie des Transports (LET) qu’il a dirigé de 1997 à 2007. 

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