LE CIEL CONTRE LE CLIMAT
20 août 2026
Ce que révèle le record mondial de passagers aériens de cet été (et cela ne va pas plaire aux écologistes)
Le trafic aérien mondial bat des records alors que l’Europe ambitionne de réduire ses émissions. Entre démocratisation du voyage, poids économique du secteur et absence d’alternative technologique crédible, limiter durablement l’essor de l’avion apparaît particulièrement difficile.
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A PROPOS DES AUTEURS
Yves Crozet est Professeur à l’Université de Lyon depuis 1992. Aujourd’hui en poste à Sciences Po Lyon (IEP Lyon). Il est membre du Laboratoire d’économie des Transports (LET) qu’il a dirigé de 1997 à 2007.
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A PROPOS DES AUTEURS
Yves Crozet est Professeur à l’Université de Lyon depuis 1992. Aujourd’hui en poste à Sciences Po Lyon (IEP Lyon). Il est membre du Laboratoire d’économie des Transports (LET) qu’il a dirigé de 1997 à 2007.