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Le pape Léon XIV salue la foule à sa sortie de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, à Metz, dans le nord-est de la France, le 28 septembre 2026, dernier jour de sa visite en France. (Photo : Benoit Tessier / POOL / AFP)
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RAPPEL CIVILISATIONNEL

29 septembre 2026

Léon XIV, l’Europe chrétienne et nous

À Metz, le discours du pape Léon XIV sur les racines de l'Europe propose une réflexion profonde sur le destin du continent.

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MOTS-CLES

religion , Pape Léon XIV , catholicisme , europe , discours , Metz , Eglise , ouverture au monde , identité chrétienne , héritage

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et directeur du master « Géopolitique, sécurité et défense ».

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Bernard Bourdin

Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.