RAPPEL CIVILISATIONNEL
29 septembre 2026
Léon XIV, l’Europe chrétienne et nous
À Metz, le discours du pape Léon XIV sur les racines de l'Europe propose une réflexion profonde sur le destin du continent.
11 min de lecture
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et directeur du master « Géopolitique, sécurité et défense ».
Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.
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