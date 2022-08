Les salaires réels ont commencé à chuter drastiquement en Allemagne et modérément en France

Tous les salariés sont-ils concernés par l'évolution des salaires en France et en Allemagne ?

Les salaires réels ont diminué de 4,4 % au deuxième trimestre en Allemagne. Certains secteurs en France sont épargnés et connaissent des hausses de rémunérations. Quelles vont être les conséquences de cette situation pour l’économie et les ménages en France et en Allemagne ?

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Atlantico : En Allemagne, les salaires réels ont diminué de 4,4 % au deuxième trimestre, la croissance des salaires nominaux étant bien inférieure à l’inflation. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation pour l’économie allemande et les ménages ?

Philippe Crevel : Une baisse du pouvoir d’achat des ménages peut entraîner une réduction de la consommation si ces ménages ne puisent pas dans leur épargne pour compenser la baisse de leurs revenus. Cela peut accroître les tensions récessionnistes, ce qui fait craindre la survenue d’une récession en Allemagne dans les prochains mois. Ce phénomène est évidemment lié au décalage entre l’évolution des salaires et l’évolution des prix, ce qui pourrait aboutir à une réduction du PIB, comme dans d’autres pays européens.

Qu’en est-il de la France ? L’augmentation des salaires décidée par certains secteurs va-t-elle permettre de compenser les effets de l’inflation ?

En France, l’inflation est inférieure de 2 à 3 points à celle constatée en Allemagne. Ce phénomène est relativement récent puisque c’était plutôt l’inverse depuis les années 1980. Cette différence est liée aux boucliers tarifaires et aux ristournes mises en œuvre par le gouvernement français. Néanmoins, les salaires progressent moins vite que les prix et le pouvoir d’achat salarial est donc en baisse. Malgré les chèques énergie ou alimentation, il est très probable que le niveau de vie des français se dégrade en 2022. Les conséquences seront assez similaires à celles de l’Allemagne mais dans une moindre proportion, avec une consommation pénalisée et une croissance faible voire négative dans les prochains trimestres.

Quels sont les Français qui risquent de perdre le plus de pouvoir d’achat ? Tous les salariés sont-ils concernés ?

En moyenne, on estime que les salaires vont augmenter d’un peu plus de 2%. Certaines entreprises feront plus d’efforts que d’autres, en fonction de leurs capacités. En règle générale, les petites entreprises sont plus fragiles et les secteurs en difficulté ne pourront pas augmenter les salaires. Les entrepreneurs individuels, les travailleurs précaires et ceux en CDD pourraient être pénalisés par la situation économique. Globalement, les français les plus modestes seront les plus pénalisés car la part de leur budget consacré à l’énergie ou aux produits alimentaires est plus importante que chez les ménages à revenu moyen ou supérieur.

Les secteurs où la pression/prix est assez forte seront plus touchés. On peut déjà citer l’agroalimentaire, la distribution, le bâtiment … La situation est compliquée car il y a des pénuries d’emplois. En conséquence, les employeurs doivent faire un effort sur les salaires pour attirer des travailleurs mais le marché est aussi marqué par une augmentation des coûts de production, d’approvisionnement en énergie et en matières premières. Les entreprises se retrouvent donc à la croisée des chemins. Dans l’état, il est difficile d’établir une carte claire des secteurs qui peuvent ou non augmenter les salaires.

Quel impact cette situation va-t-elle avoir sur la consommation en France dans les semaines à venir ? Et plus largement sur l’économie française ?

Nous sommes dans un contexte anxiogène. De plus, le gouvernement joue avec les nerfs des ménages, ce qui est peu propice à la croissance de la consommation. Alors que 70% des français sont partis en vacances, il est possible d’assister à une certaine prudence qui va peser sur la consommation à la rentrée.

L’économie française a connu une croissance phénoménale en 2021, ce qui a créé un élan qui commence à faiblir, même si la croissance sera sans doute positive en 2022. Cependant, le premier trimestre 2023 sera plus compliqué, et il faut encore attendre de voir quelles mesures prendra le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat des Français. Actuellement, le gouvernement dépense environ 60 milliards d’euros pour soutenir la consommation, ce qui est très conséquent. Pourra-t-il maintenir ce cap ? Devra-t-il faire preuve de modération au nom de l’équilibre financier ? Tous ces points restent en suspens.

