MEILLEUR AMI DE L'HOMME
31 mars 2026
Les chiens étaient largement répandus dans toute l'Eurasie occidentale au Paléolithique, bien avant ce qu’on croyait jusqu’à présent
Les chiens sont les premiers animaux connus à avoir été domestiqués et séparés de leurs ancêtres sauvages par l'homme au fil des générations. Ce processus est appelé domestication.
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THEMATIQUESScience
Andrew Fairbairn est un archéologue spécialisé dans l'agriculture ancienne, les changements de paysage causés par l'homme et les économies végétales en général, avec une expérience de travail en Europe, en Asie du Sud-Ouest et dans la région Australie-Pacifique.
Le professeur Baird est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en archéologie de l'université d'Édimbourg. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 1992, portant sur le Néolithique des zones désertiques du Levant.
Le professeur Gökhan Mustafaoğlu est archéologue principal à l'Université Ankara Hacı Bayram Veli, spécialisé dans la transition néolithique et le début de l'Holocène de l'Anatolie centrale/Türkiye.
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Andrew Fairbairn est un archéologue spécialisé dans l'agriculture ancienne, les changements de paysage causés par l'homme et les économies végétales en général, avec une expérience de travail en Europe, en Asie du Sud-Ouest et dans la région Australie-Pacifique.
Le professeur Baird est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en archéologie de l'université d'Édimbourg. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 1992, portant sur le Néolithique des zones désertiques du Levant.
Le professeur Gökhan Mustafaoğlu est archéologue principal à l'Université Ankara Hacı Bayram Veli, spécialisé dans la transition néolithique et le début de l'Holocène de l'Anatolie centrale/Türkiye.