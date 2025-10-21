Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Santéil y a 7 heures
Un cuisinier d'un lycée propose aux élèves des plats, fruits et légumes bio ou locaux, provenant des lycées agricoles ou aquacoles de la région.
Alimentation saine

Les antioxydants aident à rester en bonne santé ; encore faut-il être capable d’apprécier les doses effectivement ingérées

Indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, les antioxydants jouent un rôle clé dans la prévention de nombreuses maladies chroniques et dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Pourtant, déterminer combien nous en consommons – et sous quelle forme ils sont réellement efficaces – reste un défi. Mieux comprendre leur nature, leurs sources et leurs effets permet de faire des choix alimentaires plus éclairés.

avec Nathaniel Johnson
author imageNathaniel Johnson

Nathaniel Johnson a obtenu son doctorat en sciences de la nutrition et de l'exercice, après deux ans d'expérience dans un laboratoire de génie biomédical et cinq ans d'expérience en tant qu'assistant de recherche au Département des sciences de la santé, de la nutrition et de l'exercice.

