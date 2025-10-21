Alimentation saine

Les antioxydants aident à rester en bonne santé ; encore faut-il être capable d’apprécier les doses effectivement ingérées

Indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, les antioxydants jouent un rôle clé dans la prévention de nombreuses maladies chroniques et dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Pourtant, déterminer combien nous en consommons – et sous quelle forme ils sont réellement efficaces – reste un défi. Mieux comprendre leur nature, leurs sources et leurs effets permet de faire des choix alimentaires plus éclairés.