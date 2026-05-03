POIDS DES SANCTIONS

3 mai 2026

L’économie russe en cale sèche, malgré les revenus exceptionnels du pétrole et du gaz

Malgré un afflux exceptionnel de revenus pétroliers et gaziers, l’économie russe reste profondément fragilisée. Derrière des finances publiques temporairement revigorées, les déséquilibres structurels, l’endettement et l’érosion de la confiance empêchent toute véritable reprise, laissant entrevoir une stagnation durable.