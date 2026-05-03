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Des pièces et des billets de rouble.
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POIDS DES SANCTIONS

3 mai 2026

L’économie russe en cale sèche, malgré les revenus exceptionnels du pétrole et du gaz 

Malgré un afflux exceptionnel de revenus pétroliers et gaziers, l’économie russe reste profondément fragilisée. Derrière des finances publiques temporairement revigorées, les déséquilibres structurels, l’endettement et l’érosion de la confiance empêchent toute véritable reprise, laissant entrevoir une stagnation durable.

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MOTS-CLES

économie , Russie , Moscou , Kremlin , sanctions économiques , pétrole , gaz , difficulté , Coût , Rouble , Vladimir Poutine , guerre en ukraine , croissance , industrie , entreprises

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Vladislav Inozemtsev
Analyste

Vladislav Inozemtsev est Cofondateur et membre du conseil consultatif du Centre d'analyse et de stratégies en Europe

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