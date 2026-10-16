"AMELIORATION CONSTANTE"

Vatican : le pape Léon XIV se rétablit progressivement après son opération du poumon

Trois jours après une intervention chirurgicale visant à retirer un nodule cancéreux au poumon, le pape Léon XIV présente des signes encourageants de rétablissement. Ses derniers examens médicaux confirment une amélioration constante de son état de santé.