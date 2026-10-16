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Le pape Léon XIV salue la foule au début de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 7 octobre 2026.
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"AMELIORATION CONSTANTE"

16 octobre 2026

Vatican : le pape Léon XIV se rétablit progressivement après son opération du poumon

Trois jours après une intervention chirurgicale visant à retirer un nodule cancéreux au poumon, le pape Léon XIV présente des signes encourageants de rétablissement. Ses derniers examens médicaux confirment une amélioration constante de son état de santé.

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MOTS-CLES

Vatican , pape , Léon XIV , opération , santé , cancer , poumons , Chirurgie , Rome , médecins , amélioration , convalescence , messe

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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