"AMELIORATION CONSTANTE"
16 octobre 2026
Vatican : le pape Léon XIV se rétablit progressivement après son opération du poumon
Trois jours après une intervention chirurgicale visant à retirer un nodule cancéreux au poumon, le pape Léon XIV présente des signes encourageants de rétablissement. Ses derniers examens médicaux confirment une amélioration constante de son état de santé.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESVatican , pape , Léon XIV , opération , santé , cancer , poumons , Chirurgie , Rome , médecins , amélioration , convalescence , messe
THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.