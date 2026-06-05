Le miel, ce coup de fouet naturel dont vous avez besoin pour optimiser vos entraînements

Justin Roberts est professeur de physiologie nutritionnelle appliquée à l'adaptation à l'effort, à la récupération et à la santé fonctionnelle. Ses recherches portent sur un large éventail de domaines, notamment l'impact des interventions diététiques et nutritionnelles sur l'adaptation à l'effort, tant sur le plan physiologique que métabolique, ainsi que sur l'amélioration de la récupération.