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Consommer environ 1 à 1,5 cuillère à soupe de miel avant l'entraînement permet de reconstituer les réserves de glycogène, notamment dans le foie.
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MERCI LES ABEILLES

5 juin 2026

Le miel, ce coup de fouet naturel dont vous avez besoin pour optimiser vos entraînements

Le miel est utilisé depuis des millénaires par l'homme comme édulcorant naturel et source d'énergie pour soutenir l'effort physique. Récemment, il a fait son retour en force comme option naturelle pour optimiser ses performances sportives. Certains internautes affirment même qu'il est idéal à consommer avant l'entraînement pour un regain d'énergie.

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MOTS-CLES

miel , abeilles , sport , entrainement , courbatures , récupération , effort

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Henry Chung

Le Dr Henry Chung est maître de conférences en sciences du sport et de l'exercice (SES) et fait partie de l'École des sciences du sport, de la réadaptation et de l'exercice (SRES) de l'université d'Essex. Henry est également le directeur du développement de l'employabilité (EDD) de l'école.

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Charlotte Gowers

Charlotte Gowers est maître de conférences en psychologie, sciences du sport et des sens à l'Université Anglia Ruskin.

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Justin Roberts

Justin Roberts est professeur de physiologie nutritionnelle appliquée à l'adaptation à l'effort, à la récupération et à la santé fonctionnelle. Ses recherches portent sur un large éventail de domaines, notamment l'impact des interventions diététiques et nutritionnelles sur l'adaptation à l'effort, tant sur le plan physiologique que métabolique, ainsi que sur l'amélioration de la récupération.