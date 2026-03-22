SOURCE D'ENERGIE
22 mars 2026
La paraxanthine pourrait-elle remplacer la caféine ? Que sait-on de ce nouveau stimulant présent dans le café et les boissons énergisantes ?
La paraxanthine, dérivée naturelle de la caféine, s’invite désormais dans les boissons énergisantes et certains cafés comme un stimulant nouvelle génération. Présentée comme plus stable et sans effets secondaires indésirables, elle suscite l’intérêt des industriels.
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MOTS-CLESparaxanthine , caféine , boisson , nourriture , santé , science , boire , Café , énergie , stimulant , boissons énergisantes
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Mayur Ranchordas est professeur de nutrition sportive appliquée et consultant en nutrition sportive à l'Université Sheffield Hallam.
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A PROPOS DES AUTEURS
Mayur Ranchordas est professeur de nutrition sportive appliquée et consultant en nutrition sportive à l'Université Sheffield Hallam.