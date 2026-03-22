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Une tasse de café accompagnée d'un chocolat.
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SOURCE D'ENERGIE

22 mars 2026

La paraxanthine pourrait-elle remplacer la caféine ? Que sait-on de ce nouveau stimulant présent dans le café et les boissons énergisantes ?

La paraxanthine, dérivée naturelle de la caféine, s’invite désormais dans les boissons énergisantes et certains cafés comme un stimulant nouvelle génération. Présentée comme plus stable et sans effets secondaires indésirables, elle suscite l’intérêt des industriels.

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MOTS-CLES

paraxanthine , caféine , boisson , nourriture , santé , science , boire , Café , énergie , stimulant , boissons énergisantes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Mayur Ranchordas

Mayur Ranchordas est professeur de nutrition sportive appliquée et consultant en nutrition sportive à l'Université Sheffield Hallam.

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