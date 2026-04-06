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Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)
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ECHELLE COMMUNE

6 avril 2026

La mesure des douleurs physiques au quotidien pourrait révéler davantage d'informations sur le bien-être d’une population que son PIB

35 % des personnes dans le monde souffrent physiquement chaque jour. Derrière ce chiffre se cache une réalité que les indicateurs économiques traditionnels ne savent pas mesurer : la douleur n'est pas seulement un symptôme corporel, elle est le reflet d'un état social, économique et psychologique. Des chercheurs proposent d'en faire un nouvel étalon du bien-être collectif — plus direct, plus universel, et peut-être plus honnête que le PIB.

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MOTS-CLES

Santé , douleur , bien-être , population , travail , stress , référenciel

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Lucia Macchia

Maître de conférences en psychologie (enseignement et recherche), City St George's, Université de Londres

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