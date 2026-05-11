WORLD IN MAPS
11 mai 2026
Taille réelle des pays sur la carte du monde, sans distorsion due à la projection de Mercator
Les cartes du monde que nous avons toutes apprises à l'école nous mentent — légèrement, mais systématiquement. La projection de Mercator, inventée en 1569 pour aider les marins à tracer des routes droites, s'avère trompeuse. Voilà à quel point.
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THEMATIQUESScience
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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