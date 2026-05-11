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WORLD IN MAPS

11 mai 2026

Taille réelle des pays sur la carte du monde, sans distorsion due à la projection de Mercator

Les cartes du monde que nous avons toutes apprises à l'école nous mentent — légèrement, mais systématiquement. La projection de Mercator, inventée en 1569 pour aider les marins à tracer des routes droites, s'avère trompeuse. Voilà à quel point.

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World in maps , projection mercador , taille réelle , pays , monde , cartographie , marins

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