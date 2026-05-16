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Eurovision 2026. (Image d'illustration)
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PAILLETTES

16 mai 2026

Eurovision 2026 : quand la science des statistiques révèle les fraudes au vote

Derrière les paillettes et les performances de l’Eurovision se cache depuis des années une polémique persistante autour des votes entre pays alliés ou voisins. Une étude statistique sur le scandale de 2022 conclut désormais avec un haut niveau de certitude à l’existence d’une véritable collusion entre plusieurs jurys nationaux.

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MOTS-CLES

Eurovision , statistiques , triche , fraudes , Collusion

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Robin Hankin

Maître de conférences en statistiques appliquées, département de mathématiques, université de Stirling.

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