DUMB AND DUMBER

17 mai 2026

Déclin historique des capacités cognitives : pour la première fois une génération obtient un score inférieur aux précédentes

Depuis un siècle, les sociétés occidentales vivaient sur une certitude implicite : chaque génération serait plus instruite, plus performante cognitivement et mieux armée intellectuellement que la précédente. Or cette dynamique historique semble aujourd’hui s’inverser. Baisse du niveau de lecture, fragilisation de l’attention, recul des compétences verbales : plusieurs études internationales montrent un déclin inédit de certaines capacités cognitives chez les jeunes générations. Les sociétés hyperconnectées sont-elles en train d’affaiblir les fondements intellectuels qui avaient fait leur puissance ?