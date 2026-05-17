DUMB AND DUMBER
17 mai 2026
Déclin historique des capacités cognitives : pour la première fois une génération obtient un score inférieur aux précédentes
Depuis un siècle, les sociétés occidentales vivaient sur une certitude implicite : chaque génération serait plus instruite, plus performante cognitivement et mieux armée intellectuellement que la précédente. Or cette dynamique historique semble aujourd’hui s’inverser. Baisse du niveau de lecture, fragilisation de l’attention, recul des compétences verbales : plusieurs études internationales montrent un déclin inédit de certaines capacités cognitives chez les jeunes générations. Les sociétés hyperconnectées sont-elles en train d’affaiblir les fondements intellectuels qui avaient fait leur puissance ?
16 min de lecture
MOTS-CLESscience , culture , intelligence , capacités cognitives , niveau , génération , écrans , nouvelles technologies , effet flynn , système éducatif , éducation , formation , déclin , baisse du niveau , scolarité , diplôme , smartphones , tablettes , cerveau , neurones , Réseaux sociaux , classements , Netflix , jeux vidéo , streaming
THEMATIQUESScience
Michel Desmurget est chercheur. Spécialisé en neurosciences cognitives, il a dénoncé les effets délétères de la télévision et des écrans au travers de son ouvrage TV Lobotomie - la vérité scientifique sur les effets de la télévision
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