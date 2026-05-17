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Des adolescents utilisent leurs smartphones à Marseille, dans le Sud de la France.
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DUMB AND DUMBER

17 mai 2026

Déclin historique des capacités cognitives : pour la première fois une génération obtient un score inférieur aux précédentes

Depuis un siècle, les sociétés occidentales vivaient sur une certitude implicite : chaque génération serait plus instruite, plus performante cognitivement et mieux armée intellectuellement que la précédente. Or cette dynamique historique semble aujourd’hui s’inverser. Baisse du niveau de lecture, fragilisation de l’attention, recul des compétences verbales : plusieurs études internationales montrent un déclin inédit de certaines capacités cognitives chez les jeunes générations. Les sociétés hyperconnectées sont-elles en train d’affaiblir les fondements intellectuels qui avaient fait leur puissance ?

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MOTS-CLES

science , culture , intelligence , capacités cognitives , niveau , génération , écrans , nouvelles technologies , effet flynn , système éducatif , éducation , formation , déclin , baisse du niveau , scolarité , diplôme , smartphones , tablettes , cerveau , neurones , Réseaux sociaux , classements , Netflix , jeux vidéo , streaming

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Desmurget

Michel Desmurget est chercheur. Spécialisé en neurosciences cognitives, il a dénoncé les effets délétères de la télévision et des écrans au travers de son ouvrage TV Lobotomie - la vérité scientifique sur les effets de la télévision

 

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