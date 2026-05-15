PAS DE VAGUES (LA SUITE)

15 mai 2026

Pour le HuffPost, montrer Samuel Paty au cinéma, c’est comme montrer du Charlie en cours d’instruction civique : ça crée du malaise et ça stigmatise

Tout en vantant la véracité du scénario de « L’Abandon », le site d’info en craint la « récupération » par l’extrême droite et questionne les « intentions et l’ambition réelle » des auteurs. Ça rappelle des souvenirs.