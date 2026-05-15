POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Antoine Reinartz dans le rôle de Samuel Paty
See image caption
See copyright

PAS DE VAGUES (LA SUITE)

15 mai 2026

Pour le HuffPost, montrer Samuel Paty au cinéma, c’est comme montrer du Charlie en cours d’instruction civique : ça crée du malaise et ça stigmatise

Tout en vantant la véracité du scénario de « L’Abandon », le site d’info en craint la « récupération » par l’extrême droite et questionne les « intentions et l’ambition réelle » des auteurs. Ça rappelle des souvenirs.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Samuel Paty , film , L'Abandon , Huffington Post

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Fidèles en conversion : catholiques, protestants, néo-athées, la carte mondiale du christianisme est en train de se réécrire
2Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i
3DPE et rénovation thermique : ces quatre études d’envergure qui confirment toutes…. l’absence d’économie d’énergie
4Dynamique de couple : comment les Macron affrontent leur propre crise iranienne
5Fausse peur sur la ville ? Surmobilisation sur l’Hantavirus, sous mobilisation sur ces autres risques viraux bien plus fréquents (et plus tueurs…)
6Bloomberg tire la sonnette d'alarme : l'économie française entre dans une zone de turbulences sous l'effet de la crise iranienne
7Alerte compétitivité des travailleurs français : voilà ce que coûte vraiment la chute des niveaux scolaires à l'économie française