NOUVELLE GUERRE FROIDE

15 mai 2026

Guerre froide à 3 : Trump, Xi et cet autre super pouvoir qu’ils ne peuvent ni bombarder, ni sanctionner

Entre rivalité stratégique, interdépendance économique et tensions autour de Taïwan, Washington et Pékin avancent dans une logique de confrontation contenue. Derrière Donald Trump et Xi Jinping, un troisième acteur s’impose pourtant comme une contrainte majeure : la mondialisation, dont ni les États-Unis ni la Chine ne peuvent réellement se détacher sans se fragiliser eux-mêmes.