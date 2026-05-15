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Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping visitent le complexe de Zhongnanhai, à Pékin, le 15 mai 2026.
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NOUVELLE GUERRE FROIDE

15 mai 2026

Guerre froide à 3 : Trump, Xi et cet autre super pouvoir qu’ils ne peuvent ni bombarder, ni sanctionner

Entre rivalité stratégique, interdépendance économique et tensions autour de Taïwan, Washington et Pékin avancent dans une logique de confrontation contenue. Derrière Donald Trump et Xi Jinping, un troisième acteur s’impose pourtant comme une contrainte majeure : la mondialisation, dont ni les États-Unis ni la Chine ne peuvent réellement se détacher sans se fragiliser eux-mêmes.

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MOTS-CLES

Chine , Etats-Unis , Donald Trump , Xi Jinping , mondialisation , interdépendance économique

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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