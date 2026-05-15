NOUVELLE GUERRE FROIDE
15 mai 2026
Guerre froide à 3 : Trump, Xi et cet autre super pouvoir qu’ils ne peuvent ni bombarder, ni sanctionner
Entre rivalité stratégique, interdépendance économique et tensions autour de Taïwan, Washington et Pékin avancent dans une logique de confrontation contenue. Derrière Donald Trump et Xi Jinping, un troisième acteur s’impose pourtant comme une contrainte majeure : la mondialisation, dont ni les États-Unis ni la Chine ne peuvent réellement se détacher sans se fragiliser eux-mêmes.
10 min de lecture
MOTS-CLESChine , Etats-Unis , Donald Trump , Xi Jinping , mondialisation , interdépendance économique
THEMATIQUESInternational
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Populaires
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).