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L'intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
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CHERIE, J’AI RETRECI L’AVENIR

16 mai 2026

Le grand gâchis : la France, bien partie pour être l’une des perdantes mondiales de l’IA

L’intelligence artificielle est-elle en train de devenir la nouvelle condition de la puissance mondiale ? Entre retard industriel européen, dépendance technologique croissante et transfert massif de valeur vers les géants américains et asiatiques, plusieurs économistes alertent sur le risque d’un immense déclassement stratégique de la France.

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MOTS-CLES

Big Tech , europe , la France , nouvelles technologies , Intelligence Artificielle , Mistral AI , licornes françaises , économie

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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