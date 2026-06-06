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JUSTICE

6 juin 2026

Dysfonctionnement dans l’affaire Lyhanna : le révélateur cruel de la dilution organisée de responsabilité au sein de la justice française

L’affaire Lyhanna révèle un naufrage bureaucratique que l’on peut qualifier « d'irresponsabilité par transmission ». En privilégiant le formalisme territorial à l’action d’urgence qui s’imposait, la justice a laissé errer pendant des mois un dossier pourtant criminellement solide. Cette irresponsabilité a totalement occulté les multiples alertes visant un même prédateur sexuel de mineures, laissant l'homme libre de commettre l'irréparable.

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MOTS-CLES

Justice , crime , pédocriminalité , la France , société , dysfonctionnements

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe
Pascal-Pierre Garbarini image
Pascal-Pierre Garbarini

Pascal-Pierre Garbarini est Avocat au Barreau de Paris depuis 1991. Son expertise en matière pénale lui permet d’intervenir aussi bien dans les procédures criminelles qui seront renvoyées devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle que dans les procédures délictuelles dont sont saisis les pôles spécialisés de Magistrats, le Parquet national financier ou les juridictions interrégionales spécialisées contre la criminalité et la délinquance organisée. Il accompagne ainsi dans sa défense le dirigeant d’entreprise, le cadre ainsi que la personne morale suspectés d’avoir commis des délits financiers.

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