JUSTICE
6 juin 2026
Dysfonctionnement dans l’affaire Lyhanna : le révélateur cruel de la dilution organisée de responsabilité au sein de la justice française
L’affaire Lyhanna révèle un naufrage bureaucratique que l’on peut qualifier « d'irresponsabilité par transmission ». En privilégiant le formalisme territorial à l’action d’urgence qui s’imposait, la justice a laissé errer pendant des mois un dossier pourtant criminellement solide. Cette irresponsabilité a totalement occulté les multiples alertes visant un même prédateur sexuel de mineures, laissant l'homme libre de commettre l'irréparable.
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THEMATIQUESSociété
Pascal-Pierre Garbarini est Avocat au Barreau de Paris depuis 1991. Son expertise en matière pénale lui permet d’intervenir aussi bien dans les procédures criminelles qui seront renvoyées devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle que dans les procédures délictuelles dont sont saisis les pôles spécialisés de Magistrats, le Parquet national financier ou les juridictions interrégionales spécialisées contre la criminalité et la délinquance organisée. Il accompagne ainsi dans sa défense le dirigeant d’entreprise, le cadre ainsi que la personne morale suspectés d’avoir commis des délits financiers.
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Pascal-Pierre Garbarini est Avocat au Barreau de Paris depuis 1991. Son expertise en matière pénale lui permet d’intervenir aussi bien dans les procédures criminelles qui seront renvoyées devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle que dans les procédures délictuelles dont sont saisis les pôles spécialisés de Magistrats, le Parquet national financier ou les juridictions interrégionales spécialisées contre la criminalité et la délinquance organisée. Il accompagne ainsi dans sa défense le dirigeant d’entreprise, le cadre ainsi que la personne morale suspectés d’avoir commis des délits financiers.