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Des manifestants participent à une marche de protestation contre la gestion par la police de la détention de la victime Henry Nowak, alors qu'ils quittent le commissariat central de Southampton à Southampton, le 2 juin 2026, suite à la condamnation de son meurtrier Vickrum Digwa.
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EMPATHIE SUICIDAIRE

5 juin 2026

Henry Nowak, SLPC : les deux scandales qui révèlent l’ampleur du dévoiement de l’antiracisme

Aux États-Unis, la Southern Poverty Law Center (SPLC), organisation historique de lutte contre les groupes haineux, a été inculpée pour avoir versé des fonds à des membres du Ku Klux Klan et d’autres mouvements suprémacistes, sous couvert d’infiltration. En Angleterre, Henry Nowak, est mort poignardé et menotté par la police après une fausse accusation de racisme. Deux scandales, une même dérive : l’antiracisme institutionnel, parti d’une noble cause, a fini par trahir ses propres victimes.

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MOTS-CLES

Royaume-Uni , Henry Nowak , police , SLPC , antiracisme , rapport Macpherson

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul-François Paoli

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). 

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Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire, auteur de "Refuser l'arbitraire" (Editions FYP, 2023).

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Céline Pina

Née en 1970, diplômée de sciences politiques, Céline Pina a été adjointe au maire de Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise jusqu'en 2012 et conseillère régionale Ile-de France jusqu'en décembre 2015, suppléante du député de la Xème circonscription du Val d'Oise.

Elle s'intéresse particulièrement aux questions touchant à la laïcité, à l'égalité, au droit des femmes, à la santé et aux finances sociales et a des affinités particulières pour le travail d'Hannah Arendt.

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Rédaction d'Atlantico

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