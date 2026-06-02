INONDATION SONORE
2 juin 2026
Trop de musique tue-t-il la musique ? Le nombre de morceaux originaux mis en ligne atteint des records et ça n’est pas sans effet
Noyée sous un flux quotidien de 100 000 nouveaux morceaux, la musique fait face à une saturation inédite, désormais dopée par l'intelligence artificielle. Alors que les algorithmes et la quête de viralité sur TikTok redéfinissent nos écoutes au point de fragmenter les œuvres, l'industrie musicale cherche la parade entre régulation technologique et retour à la scène pour sauver la création humaine du bruit de fond permanent.
6 min de lecture
Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".
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Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".