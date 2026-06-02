POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundSpotify (illustration)
See image caption
See copyright

INONDATION SONORE

2 juin 2026

Trop de musique tue-t-il la musique ? Le nombre de morceaux originaux mis en ligne atteint des records et ça n’est pas sans effet

Noyée sous un flux quotidien de 100 000 nouveaux morceaux, la musique fait face à une saturation inédite, désormais dopée par l'intelligence artificielle. Alors que les algorithmes et la quête de viralité sur TikTok redéfinissent nos écoutes au point de fragmenter les œuvres, l'industrie musicale cherche la parade entre régulation technologique et retour à la scène pour sauver la création humaine du bruit de fond permanent.

Photo of Michel Bampély
Michel Bampély Go to Michel Bampély page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

musique , Internet , Spotify , IA , Intelligence artificiel , saturation , Public , industrie musicale , Suno , Udio , Willylancien , extraits , viralité , TikTok , hooks

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Bampély image
Michel Bampély

Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".

Populaires

1Et si l’Ukraine nous montrait qu’on avait tout faux dans l’estimation des dépenses militaires dont nous avons absolument besoin ?
2Mais où aller vivre dans une France beaucoup plus chaude ? À quoi pourrait ressembler une carte redessinée dans 25/30 ans ?
3Choose France : entre vitrine réussie, auto-aveuglement et escroquerie…
4LFI, les “révoltes populaires” et la conquête du pouvoir : les dessous troubles de la stratégie Mélenchon
5Violences à Paris après la victoire du PSG : derrière la mobilisation des forces de l’ordre, une vraie faiblesse politique
6Boom à vide : l’énergie solaire produite en Europe a tellement augmenté qu’une partie n’est même pas utilisée
7L’infernal triomphe des formulaires fiscaux