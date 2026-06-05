REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
5 juin 2026
Scandale du périscolaire : Marianne révèle les manoeuvres de la Mairie de Paris; Le Point voit Ciotti siphonner LR; Challenges veut croire en l'IA française, Le Nouvel Obs dénonce ses faux prophètes; La Boétie, think tank fatal de Mélenchon
Aussi dans vos hebdos cette semaine : un Pape qui dénonce les faux prophètes de l'IA, des hommages à Edgar Morin qui fleurissent, Poutine qui persiste dans le déni de la situation en Ukraine.
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MOTS-CLESMarianne , Le Point , Le nouvel Obs , Revue de presse , périscolaire , Mairie de Paris , LR , Jean-Luc Mélenchon
THEMATIQUESMédia
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
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Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.