REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

5 juin 2026

Scandale du périscolaire : Marianne révèle les manoeuvres de la Mairie de Paris; Le Point voit Ciotti siphonner LR; Challenges veut croire en l'IA française, Le Nouvel Obs dénonce ses faux prophètes; La Boétie, think tank fatal de Mélenchon

Aussi dans vos hebdos cette semaine : un Pape qui dénonce les faux prophètes de l'IA, des hommages à Edgar Morin qui fleurissent, Poutine qui persiste dans le déni de la situation en Ukraine.