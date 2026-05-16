REVUE DE PRESSE PEOPLE
16 mai 2026
Britney Spears jappe au restaurant; Adriana Karembeu & Marc Lavoine se font sex-braquer, Sarah Ferguson & P. Diddy se seraient sexquentés; Amal Clooney madrague George; Kim Kardashian renonce au droit; Rihanna joue du sous-seins, Hailey Bieber du sur-cul
Entre romances hollywoodiennes, monarchie sous pression, scandales judiciaires et stars plus fragiles que jamais, la presse people oscille cette semaine entre glamour absolu, chaos intime et grandes opérations de communication médiatique. Derrière les photos parfaites, les fissures deviennent de plus en plus visibles.
24 min de lecture
MOTS-CLESJennifer Aniston , Rihanna , Kim Kardashian , Albert de Monaco , Hailey Bieber , Revue de presse people , people , Célébrités , Patrick Bruel , George Clooney , Amal Clooney , Charles III , Sarah Ferguson , P. Diddy , David Beckham , Adriana Karembeu , Marc Lavoine , Justin Timberlake , Matt Pokora , Christina Milian , Britney Spears , Sarah Jessica Parker , Mel Gibson , kev adams , Gwyneth Paltrow , Chris Martin , Mariah Carey , Bianca Censori , William et Kate
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.