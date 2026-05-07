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Des personnes en pleine session de marche active.
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BIENFAITS POUR LA SANTE

7 mai 2026

La marche peut-elle suffire comme exercice physique ?

La marche est souvent sous-estimée. Pourtant, elle constitue l’une des formes d’activité physique les plus accessibles et les plus bénéfiques pour la santé globale. À condition toutefois de comprendre ses mécanismes et ses limites.

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MOTS-CLES

marche , santé , activité physique , bienfaits , efforts , corps humain , atouts , marche rapide , condition physique , entrainement , conseils , Guide , guide pratique

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Arnaud Laizé

Arnaud Laizé est le fondateur de la méthode de coaching sportif à domicile Parangon. Il est diplômé d'Etat et collabore depuis 10 ans avec des kinésithérapeutes, mézieristes, ostéopathes, et  nutritionnistes.

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