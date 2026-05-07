BIENFAITS POUR LA SANTE
7 mai 2026
La marche peut-elle suffire comme exercice physique ?
La marche est souvent sous-estimée. Pourtant, elle constitue l’une des formes d’activité physique les plus accessibles et les plus bénéfiques pour la santé globale. À condition toutefois de comprendre ses mécanismes et ses limites.
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A PROPOS DES AUTEURS
Arnaud Laizé est le fondateur de la méthode de coaching sportif à domicile Parangon. Il est diplômé d'Etat et collabore depuis 10 ans avec des kinésithérapeutes, mézieristes, ostéopathes, et nutritionnistes.
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A PROPOS DES AUTEURS
Arnaud Laizé est le fondateur de la méthode de coaching sportif à domicile Parangon. Il est diplômé d'Etat et collabore depuis 10 ans avec des kinésithérapeutes, mézieristes, ostéopathes, et nutritionnistes.