BIENFAITS POUR LA SANTE

7 mai 2026

La marche peut-elle suffire comme exercice physique ?

La marche est souvent sous-estimée. Pourtant, elle constitue l’une des formes d’activité physique les plus accessibles et les plus bénéfiques pour la santé globale. À condition toutefois de comprendre ses mécanismes et ses limites.