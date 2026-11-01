POINT DE VUE

La gauche doit cesser de croire que la consommation peut sauver une économie qui ne produit plus assez

À force de miser sur la consommation et la redistribution, la France en oublierait-elle l’essentiel : produire des richesses ? Alors que la croissance marque le pas, le modèle économique français semble à bout de souffle et nécessite de remettre la production, la compétitivité et la maîtrise des dépenses publiques au cœur du débat.