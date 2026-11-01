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Un chariot de supermarché rempli dans une grande surface à Rots.
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POINT DE VUE

1 novembre 2026

La gauche doit cesser de croire que la consommation peut sauver une économie qui ne produit plus assez

À force de miser sur la consommation et la redistribution, la France en oublierait-elle l’essentiel : produire des richesses ? Alors que la croissance marque le pas, le modèle économique français semble à bout de souffle et nécessite de remettre la production, la compétitivité et la maîtrise des dépenses publiques au cœur du débat.

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MOTS-CLES

croissance , entreprises , économie , réformes , consommation , redistribution , production de richesses , richesses , modèle économique , productivité , compétititivité , dépenses publiques , dette , néo-keynesienne , keynesianisme

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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