POINT DE VUE
1 novembre 2026
La gauche doit cesser de croire que la consommation peut sauver une économie qui ne produit plus assez
À force de miser sur la consommation et la redistribution, la France en oublierait-elle l’essentiel : produire des richesses ? Alors que la croissance marque le pas, le modèle économique français semble à bout de souffle et nécessite de remettre la production, la compétitivité et la maîtrise des dépenses publiques au cœur du débat.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).