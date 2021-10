Mélenchon a été sans pitié avec le sandwich jambon-beurre 

Jean-Luc Melenchon répond aux journalistes le 2 octobre 2020 à Villers-Le-Lac, dans l'est de la France.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le sandwich jambon-beurre fait partie de notre patrimoine. Pas de notre patrimoine culturel évidemment. Mais d’un patrimoine gentiment franchouillard.

Il partage cet honneur avec la baguette, et le béret basque. Ce dernier, totalement démodé, a disparu. Quant à la baguette elle est toujours là mais Superdupont qui la portait sous le bras a été rangé au rayon des accessoires inutiles. Le sandwich jambon-beurre risque fort de connaître le même destin. Lors d’un meeting, Jean-Luc Mélenchon a été interpellé par un étudiant. Le jeune homme s’est indigné de ce que, quand il a demandé dans une boulangerie un sandwich jambon-beurre, on lui a répondu que c’était « haram ».

L’étudiant a ensuite demandé à Mélenchon ce qu’il en pensait. Le leader de La France Insoumise lui a rétorqué avec une parfaite hypocrisie que les Juifs non plus « ne mangeaient pas de sandwich jambon-beurre ». Et pourtant, a-t-il ajouté, ils sont Français depuis plus de 1.000 ans. Le chef des Insoumis ne passe pas pour un philosémite fanatique. Mais on voit que, quand l’occasion se présente, les Juifs ont une grande utilité pour lui…

Le parallèle entre hallal et cacher esquissé par Mélenchon est absurde et mensonger. Déjà, notons que les Juifs, manifestement plus ingénieux que les musulmans, ont créé le jambon de dinde. Il a l’apparence de notre jambon franchouillard et c’est presque aussi bon.

Mais surtout comment peut-on comparer les boulangeries hallal et les boulangeries cacher ? Celles-ci se comptent par dizaines alors que le nombre de leurs concurrentes musulmanes se chiffre à plusieurs milliers !

Il est beaucoup question ces derniers temps d’épuration ethnique. L’expression est violente et excessive. Mais l’épuration alimentaire, elle, est bien présente.

