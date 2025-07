Tarifs douaniers

Les tarifs douaniers de Trump provoquent l’engorgement des ports européens et voilà qui va en subir le prix

Les surtaxes américaines décidées par Donald Trump ont déclenché une frénésie d’« achats de précaution » : grossistes, distributeurs et industriels US ont avancé leurs commandes d’Asie, provoquant une hausse de 6 % du trafic transpacifique sur les quatre premiers mois de l’année. Résultat : files d’attente d’un jour à Rotterdam et Anvers, alliées à des réorganisations d’alliances maritimes et à la « peak season » européenne désormais avancée en raison des contournements africains. Le système reste toutefois loin du chaos du Covid : les ports s’ajustent, la hausse des coûts est contenue, et c’est surtout le manque de visibilité - plus que la congestion - qui inquiète les acteurs du flux tendu.