Journalisme

Emmanuel Ostian : “Les règles ancestrales s’étiole chaque jour un peu plus”

Sous l’impulsion d’un nouveau tour de table incluant Financière Agache et Bayard Presse, l’ESJ Paris ambitionne de redevenir la référence des écoles de journalisme : retour aux règles déontologiques, double cursus culture générale–terrain, disputatios hebdomadaires, apprentissage de l’IA et partenariats avec médias et universités (ICES, Le Crayon, groupes Lagardère, Figaro, Canal +…). Si la reconnaissance officielle n’est pas prioritaire, la plus ancienne école du monde compte sur l’excellence de ses diplômés pour répondre à la crise de crédibilité et de financement que traverse la profession.