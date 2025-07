Culture d’oppression

Piscines, plages et fêtes foraines : bien plus que des incivilités, une culture de la revendication et de domination

L’été 2025 a vu éclater, dans de nombreuses villes françaises, une vague d’agressions spectaculaires dans les piscines, les lieux publics et les fêtes foraines. Pour la politologue Sabrina Medjebeur et le psychanalyste Pascal Neveu, ces violences dépassent la simple incivilité : elles révèlent l’alliance d’un tribalisme communautaire hérité des banlieues, d’une culture de la domination masculine et d’un sentiment d’impunité nourri par l’effacement de l’école, de la justice et des parents. Dans des quartiers concentrant immigration récente et normes claniques, l’individu n’existe qu’au travers du clan, tandis que l’autorité institutionnelle est rejetée. Réseaux sociaux, militantisme identitaire et carence de sanctions achèvent de libérer les pulsions : le « ça » l’emporte sur le « surmoi », transformant l’espace public en terrain d’affrontement symbolique contre la France elle-même.