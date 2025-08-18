Modèle miracle

Miracle économique… ET politique : et si Javier Milei était le modèle à suivre pour les droites occidentales ?

Deux Milei coexistent: le candidat à la tronçonneuse et, au pouvoir, le praticien d’une orthodoxie macro. Avec le FMI en appui, il assainit les comptes, stabilise la monnaie et desserre des secteurs hyper régulés, d’où un reflux de l’inflation et un redémarrage d’activité encore non auto-entretenu. Les parallèles avec Macron et Trump s’arrêtent vite: contextes, doctrines et contraintes diffèrent. Le cas argentin inspire autant qu’il alerte: sans réélection, coalition et évaluations rigoureuses, le choc libéral peut n’être qu’un soulagement de courte durée.