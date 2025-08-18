Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Politiqueil y a 6 heures
Le 8 août 2025, Javier Milei annonçant des mesures pour « construire un mur » et protéger l’excédent budgétaire, après avoir opposé lundi son veto à une hausse des retraites et des pensions d’invalidité approuvée par le Congrès. (Image d'illustration)
Modèle miracle

Miracle économique… ET politique : et si Javier Milei était le modèle à suivre pour les droites occidentales ?

Deux Milei coexistent: le candidat à la tronçonneuse et, au pouvoir, le praticien d’une orthodoxie macro. Avec le FMI en appui, il assainit les comptes, stabilise la monnaie et desserre des secteurs hyper régulés, d’où un reflux de l’inflation et un redémarrage d’activité encore non auto-entretenu. Les parallèles avec Macron et Trump s’arrêtent vite: contextes, doctrines et contraintes diffèrent. Le cas argentin inspire autant qu’il alerte: sans réélection, coalition et évaluations rigoureuses, le choc libéral peut n’être qu’un soulagement de courte durée.

avec Alexandre DelaigueetDon Diego De La Vega
author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Miracle économique… ET politique : et si Javier Milei était le modèle à suivre pour les droites occidentales ?

