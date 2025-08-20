Royaume-Uni

SOS monarchie chrétienne en péril : Charles III entre le marteau LGBT et l’enclume islamiste

Face aux revendications du mouvement LGBT et à l'influence de l'entrisme islamique, la monarchie britannique se trouve à un carrefour culturel et spirituel inédit. Dans un Royaume-Uni post-chrétien, le roi Charles III tente de maintenir l’unité en multipliant les gestes symboliques envers des forces culturelles opposées, au risque de renier l’héritage chrétien qui fonde la monarchie elle-même.