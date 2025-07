Faillite du système

Pédocriminalité : un étrange angle mort français ?

Signalé pour agression sexuelle à l’âge de quinze ans, Pierre-Alain Cottineau a pourtant enchaîné les rôles sensibles : aide-soignant, accueillant d’enfants handicapés, militant associatif, puis père adoptif d’une fillette alors qu’il vivait seul. Son parcours éclaire les angles morts d’un système qui ignore les signaux d’alerte, minimise les comportements sexuels à risque chez les mineurs et sanctuarise la famille plutôt que de protéger les enfants. Faute de moyens, de coordination et de volonté politique, la prévention reste sporadique, laissant les plus jeunes en première ligne.