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Cette photographie montre un journaliste tenant un micro doté d’une bonnette aux couleurs de la chaîne de télévision française CNews, à Paris, le 29 octobre 2026.
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LIBERTE D'EXPRESSION

4 novembre 2026

Interdire CNEWS : la démocratie française malade de ses Torquemada

La pétition réclamant la disparition de CNews et les velléités de l’Assemblée nationale d'examiner son interdiction témoignent d'une inquiétante tentation de censure. Face à l'érosion d'une hégémonie culturelle historique, cette offensive contre une chaîne d'information révèle la difficulté d'accepter la contradiction et fragilise directement le pluralisme démocratique.

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MOTS-CLES

Cnews , liberté d'expression , Radio Nova , censure , pétitions

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérémie Cohen

Jérémie Cohen est journaliste indépendant et administrateur de la chaîne d’informations GRM.

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Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.