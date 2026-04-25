POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La présidente de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Siofra O'Leary, préside une audience à Strasbourg, dans l'est de la France, le 9 avril 2024.
See image caption
See copyright

LEGISLATION

25 avril 2026

Immigration : CEDH et crise d’autorité européenne 

Entre exigences juridiques et volonté politique, la gestion des flux migratoires met l’Europe face à une tension croissante. À mesure que la Cour européenne des droits de l'homme s’impose dans les décisions nationales, le débat dépasse le cadre technique pour devenir une véritable crise d’autorité, où se joue la capacité des États à répondre aux attentes de leurs citoyens et à contrôler leur destin politique.

Photo of Nicoletta Kouroushi
Nicoletta Kouroushi Go to Nicoletta Kouroushi page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

europe , Union européenne , frontières , immigration , réfugiés , expulsions , CEDH , Justice , législation , condamnation , immigrés , France , Allemagne , Italie

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Nicoletta Kouroushi image
Nicoletta Kouroushi
Politologue et journaliste basée à Chypre

Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.

Populaires

1La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?
2Foire industrielle de Hanovre : les Chinois s’imposent, les Allemands résistent et les Français…. s’évaporent
3La Chine, puissance « non impérialiste » ? Et si la guerre en Iran venait de révéler le vrai visage de Pékin aux yeux du reste du monde
4Voilà comment le faible niveau des inégalités en France finit par se retourner contre… TOUS les Français
5Audiovisuel public : les Français ont le droit de savoir
6Les plans de la start-up qui valait 30 milliards pour inventer la guerre high tech du futur ne se passent pas comme prévu
7Impact de la lumière bleue sur le sommeil et les yeux : de nouvelles avancées scientifiques remettent en question ce que l’on croyait savoir