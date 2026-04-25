LEGISLATION
25 avril 2026
Immigration : CEDH et crise d’autorité européenne
Entre exigences juridiques et volonté politique, la gestion des flux migratoires met l’Europe face à une tension croissante. À mesure que la Cour européenne des droits de l'homme s’impose dans les décisions nationales, le débat dépasse le cadre technique pour devenir une véritable crise d’autorité, où se joue la capacité des États à répondre aux attentes de leurs citoyens et à contrôler leur destin politique.
5 min de lecture
Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.
Populaires
Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.