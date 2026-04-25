LEGISLATION

25 avril 2026

Immigration : CEDH et crise d’autorité européenne

Entre exigences juridiques et volonté politique, la gestion des flux migratoires met l’Europe face à une tension croissante. À mesure que la Cour européenne des droits de l'homme s’impose dans les décisions nationales, le débat dépasse le cadre technique pour devenir une véritable crise d’autorité, où se joue la capacité des États à répondre aux attentes de leurs citoyens et à contrôler leur destin politique.