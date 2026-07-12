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Blurred backgroundLes messageries peuvent scanner tous les messages des utilisateurs ciblés par les pays membres de l'UE, à la recherche de contenus pédocriminels.
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REGULATION EUROPEENNE

12 juillet 2026

Identité numérique, interdiction des VPN, Chat control et cie : quand l’Europe se transforme en Big Brother

Le Parlement européen a voté la prolongation de la dérogation qui autorise les grandes plateformes à surveiller volontairement les communications électroniques pour y détecter les contenus relevant d’abus sexuels sur mineur. À mesure que l'Union européenne renforce son arsenal numérique, la question de l'équilibre entre protection des citoyens et préservation des libertés fondamentales devient centrale.

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MOTS-CLES

europe , vpn , RGPD , Chat Control , régulation , législation , protection des mineurs , messageries privées , Union européenne , libertés individuelles , Libertés publiques , libéralisme , citoyens , identité numérique , whatsapp , géants de la Tech , Modération , DMA , dsa

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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Gérard Haas

Fondateur du Cabinet HAAS-Avocats, Gérard Haas est docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, de la communication et de l'information et Expert INPI.

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Florie Marie

Florie Marie est conseillère municipale dans l’opposition aux Pavillons-sous-Bois. Elle a été porte parole du Parti Pirate, et anciennement présidente du Parti Pirate International. Florie Marie est spécialisée dans les libertés individuelles et la démocratie.

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Frédéric Mas

Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).

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