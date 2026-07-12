REGULATION EUROPEENNE

Identité numérique, interdiction des VPN, Chat control et cie : quand l’Europe se transforme en Big Brother

Le Parlement européen a voté la prolongation de la dérogation qui autorise les grandes plateformes à surveiller volontairement les communications électroniques pour y détecter les contenus relevant d’abus sexuels sur mineur. À mesure que l'Union européenne renforce son arsenal numérique, la question de l'équilibre entre protection des citoyens et préservation des libertés fondamentales devient centrale.