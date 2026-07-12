REGULATION EUROPEENNE
12 juillet 2026
Identité numérique, interdiction des VPN, Chat control et cie : quand l’Europe se transforme en Big Brother
Le Parlement européen a voté la prolongation de la dérogation qui autorise les grandes plateformes à surveiller volontairement les communications électroniques pour y détecter les contenus relevant d’abus sexuels sur mineur. À mesure que l'Union européenne renforce son arsenal numérique, la question de l'équilibre entre protection des citoyens et préservation des libertés fondamentales devient centrale.
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MOTS-CLESeurope , vpn , RGPD , Chat Control , régulation , législation , protection des mineurs , messageries privées , Union européenne , libertés individuelles , Libertés publiques , libéralisme , citoyens , identité numérique , whatsapp , géants de la Tech , Modération , DMA , dsa
THEMATIQUESEurope
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
Fondateur du Cabinet HAAS-Avocats, Gérard Haas est docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, de la communication et de l'information et Expert INPI.
Florie Marie est conseillère municipale dans l’opposition aux Pavillons-sous-Bois. Elle a été porte parole du Parti Pirate, et anciennement présidente du Parti Pirate International. Florie Marie est spécialisée dans les libertés individuelles et la démocratie.
Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).
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Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
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