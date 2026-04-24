FRANCE TRAVAIL
24 avril 2026
La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?
Entre hausse du chômage, chute de l’intérim et fractures générationnelles, le marché de l’emploi français entre dans une phase de dégradation plus profonde, révélant des déséquilibres anciens jamais résolus.
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.