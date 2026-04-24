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FRANCE TRAVAIL

24 avril 2026

La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?

Entre hausse du chômage, chute de l’intérim et fractures générationnelles, le marché de l’emploi français entre dans une phase de dégradation plus profonde, révélant des déséquilibres anciens jamais résolus.

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MOTS-CLES

travail , marché du travail , réformes , 2027 , économie , entreprises , France , travailleurs , industrie , normes , salariés , patrons , chefs entreprise , embauches , chômage , chômeurs , chiffres , statistiques

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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