FRANCE TRAVAIL

24 avril 2026

La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?

Entre hausse du chômage, chute de l’intérim et fractures générationnelles, le marché de l’emploi français entre dans une phase de dégradation plus profonde, révélant des déséquilibres anciens jamais résolus.