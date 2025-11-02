Des policiers contrôlent l'identité de jeunes hommes près d'un point de vente de drogue dans le centre-ville de Marseille, dans le sud de la France.
LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE
2 novembre 2025
Frédéric Lauze : le témoignage édifiant d’un grand flic sur les raisons de l’Insécurité
Dans son nouvel ouvrage « Insécurité », Frédéric Lauze, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la Police nationale, livre un témoignage sans concession sur l’état de notre société. Aux côtés du grand reporter Frédéric Ploquin, il décrypte les causes profondes de la montée de la criminalité, entre humanisme dévoyé et suradministration, et dénonce l’impunité dont bénéficient les délinquants au détriment des victimes.
D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
