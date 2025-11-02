POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des policiers contrôlent l'identité de jeunes hommes près d'un point de vente de drogue dans le centre-ville de Marseille, dans le sud de la France.

Des policiers contrôlent l'identité de jeunes hommes près d'un point de vente de drogue dans le centre-ville de Marseille, dans le sud de la France.

© NICOLAS TUCAT / AFP

LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE

2 novembre 2025

Frédéric Lauze : le témoignage édifiant d’un grand flic sur les raisons de l’Insécurité

Dans son nouvel ouvrage « Insécurité », Frédéric Lauze, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la Police nationale, livre un témoignage sans concession sur l’état de notre société. Aux côtés du grand reporter Frédéric Ploquin, il décrypte les causes profondes de la montée de la criminalité, entre humanisme dévoyé et suradministration, et dénonce l’impunité dont bénéficient les délinquants au détriment des victimes.

Photo of Emmanuel Razavi
Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Populaires

1Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
2Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était
3ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande
4Et si notre rapport à la mort n’était pas du tout celui que nous croyons ?
5Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
6Vote homosexuel : une révolution idéologique à bas bruit
7Influenceurs de masses : cet empire médiatique que se sont construits les Frères musulmans à travers le monde