"Francocide" : la formule erronée et inutile d’Eric Zemmour !

Eric Zemmour dénoncent les "francocides", des "crimes commis sur un Français par un étranger".

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Eric Zemmour est fier de sa trouvaille langagière . "Francocide" est, selon lui, l’assassinat d’un Français par un étranger. Comme souvent, il se trompe. Certes, il arrive que des Français sont assassinés par des étrangers. Mais pas parce qu’ils sont Français. Mais pour ce qu’ils disent et ce qu’ils font. Seuls leurs actes et leurs paroles attirent les couteaux des étrangers.



Les dessinateurs de Charlie Hebdo ont été massacrés parce qu’ils avaient publié des caricatures de Mahomet. Pas pour autre chose. Samuel Paty a été décapité parce qu'il avait osé évoquer la liberté d’expression. Pas pour autre chose. La liste est longue. Le colonel Beltrame qui s’était porté au secours de personnes menacées. Un prêtre égorgé dans son église parce que prêtre. D’autres simplement parce qu’ils sont des mécréants. Des Juifs assassinés parce que juifs et non pas parce qu’ils sont français. Pas pour autre chose. D’autres, non français, sont tués parce qu’ils ont renoncé à la foi d’Allah. Eh oui des étrangers assassinent également des étrangers ! Zemmour, répétons-le, se trompe souvent

