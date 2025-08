Philippe Bourcier est directeur technique de Himeji.ai (par Vauban AI) et coordinateur IA pour Les Electrons Libres, un nouveau média techno-optimiste. Spécialiste en cybersécurité, infrastructure Internet, intelligence artificielle et robotique, cet ancien hacker éthique a contribué à la phase d'hyper-croissance de la startup française Criteo, désormais cotée au NASDAQ. En tant que Business Angel, il accompagne plusieurs startups sur les volets technologiques et stratégiques.