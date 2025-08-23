Fracture Hamas-population

Quand l’un des leaders du Hamas confortablement installé au Qatar invite les Gazaouis à mourir en martyr face à l’offensive israélienne… et récolte leur immense colère en retour

La polémique autour de Basem Naim, l’un des dirigeants du Hamas réfugié au Qatar, illustre une fracture ancienne : à Gaza, une partie de la population rejette les appels au martyre et conteste un mouvement qui n’a jamais été unanimement soutenu. Cette colère souligne les tensions entre des dirigeants à l’abri en exil et des civils soumis à la guerre au quotidien, posant la question de la légitimité future du Hamas.