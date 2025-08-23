Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Internationalil y a 1 heures
Un manifestant porte un bandeau du Hamas, le 16 août 2025. (Image d'illustration) © AFP
Fracture Hamas-population

Quand l’un des leaders du Hamas confortablement installé au Qatar invite les Gazaouis à mourir en martyr face à l’offensive israélienne… et récolte leur immense colère en retour

La polémique autour de Basem Naim, l’un des dirigeants du Hamas réfugié au Qatar, illustre une fracture ancienne : à Gaza, une partie de la population rejette les appels au martyre et conteste un mouvement qui n’a jamais été unanimement soutenu. Cette colère souligne les tensions entre des dirigeants à l’abri en exil et des civils soumis à la guerre au quotidien, posant la question de la légitimité future du Hamas.

avec Pierre Berthelot
author imagePierre Berthelot

Pierre Berthelot est chercheur associé à l' IPSE et directeur de la revue Orients Stratégiques.

