POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
"Mais non, petit écureuil, je ne te prends absolument pas pour une quiche..."

©

"Mais non, petit écureuil, je ne te prends absolument pas pour une quiche..."

ON NE PEUT PAS PLAIRE A TOUT LE MONDE

25 décembre 2025

Le poisson de la discorde : le loup d’Intermarché attaqué pour défaut de déontologie végétarienne

Une ONG de défense des océans exige la suppression les séquences du film publicitaire suggérant que manger du poisson n’est pas aussi cruel que manger de la viande.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

poisson , Végétarisme , intermarché , le loup de Noël , Claire Nouvian , Bloom

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Ces musées consacrés au crimes du communisme dont les communistes ne veulent pas entendre parler
3République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
4Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?
5Deux jours avant Noël, « Le Père Noël est toujours fatigué », et les commerçants ne s'attendent pas au rush, parce que les clients n'ont pas le moral
6Il n’y a qu’un seul pays développé au monde dont la natalité se maintienne : mais quel est donc son secret ?
7« Wallah, je reste en France ! » : Mahdi B., TikTokeur algérien aussi violent qu’inamovible