ON NE PEUT PAS PLAIRE A TOUT LE MONDE

25 décembre 2025

Le poisson de la discorde : le loup d’Intermarché attaqué pour défaut de déontologie végétarienne

Une ONG de défense des océans exige la suppression les séquences du film publicitaire suggérant que manger du poisson n’est pas aussi cruel que manger de la viande.