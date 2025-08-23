Peopleil y a 1 heures
REVUE DE PRESSE PEOPLE
Gabriel Attal & Joyce Jonathan se retrouvent, Timothée Chalamet & Kylie Jenner aussi; Pierre Casiraghi re-grandmèrise Caroline de Monaco, Carla Bruni &Nicolas S. vaporettisent Giulia; Madonna se labubouïse le cake; Jennifer Aniston a les cheveux qui puent
Cette semaine, les Unes des magazines people nous emmènent en vacances avec les célébrités : Paris Match célèbre la dolce vita des Casiraghi, Public s’amuse du retour à la légèreté de Kendji Girac, Closer immortalise les retrouvailles corses de Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Ici Paris dramatise l’anniversaire de Laeticia Hallyday, tandis que Voici mise sur l’humour avec les vacances façon sketch de Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, sans oublier l’escapade vénitienne des Bruni-Sarkozy.
