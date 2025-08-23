Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Peopleil y a 1 heures
Public, Closer et Voici.
Public, Closer et Voici.
REVUE DE PRESSE PEOPLE

Gabriel Attal & Joyce Jonathan se retrouvent, Timothée Chalamet & Kylie Jenner aussi; Pierre Casiraghi re-grandmèrise Caroline de Monaco, Carla Bruni &Nicolas S. vaporettisent Giulia; Madonna se labubouïse le cake; Jennifer Aniston a les cheveux qui puent

Cette semaine, les Unes des magazines people nous emmènent en vacances avec les célébrités : Paris Match célèbre la dolce vita des Casiraghi, Public s’amuse du retour à la légèreté de Kendji Girac, Closer immortalise les retrouvailles corses de Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Ici Paris dramatise l’anniversaire de Laeticia Hallyday, tandis que Voici mise sur l’humour avec les vacances façon sketch de Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, sans oublier l’escapade vénitienne des Bruni-Sarkozy.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Gabriel Attal & Joyce Jonathan se retrouvent, Timothée Chalamet & Kylie Jenner aussi; Pierre Casiraghi re-grandmèrise Caroline de Monaco, Carla Bruni &Nicolas S. vaporettisent Giulia; Madonna se labubouïse le cake; Jennifer Aniston a les cheveux qui puent

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Media