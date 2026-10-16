FACTURE
16 octobre 2026
La France en manque d’impôts ? Les 7 arguments qui démentent la théorie budgétaire LFI-Zucman-Piketty et consorts
La France insoumise propose 106 milliards d’impôts nouveaux pour 2027. Quasiment au même moment, en pleine crise budgétaire, les deux économistes classés à gauche, Gabriel Zucman et Thomas Piketty, assurent que le pays souffre d’un manque de recettes. Mais les chiffres racontent une autre histoire : la France est l’un des pays les plus taxés du monde, et son déficit s’est surtout creusé par la dépense.
20 min de lecture
MOTS-CLEScontre-budget LFI , taxe Zucman , Thomas Piketty , déficit public , dépenses publiques , prélèvement obligatoire , Budget 2027 , Mélenchon , eric coquerel , recettes publiques , fiscalité , LFI , La France insoumise , finances publiques , retraités , Budget , taxes , Impôts
THEMATIQUESEconomie
est directeur de l'Institut économique Molinari.
Docteur en économie (Université d’Aix-Marseille) et diplômé en gestion (EM Lyon), il a débuté sa carrière en enseignant l’économie, avant d’exercer des responsabilités marketing et commerciales dans de grands groupes de gestion d’actifs français.
Chercheur associé depuis la création de l’IEM, en 2003, il est devenu Directeur général de l’institut en 2019. Il est l’auteur de plusieurs travaux sur les enjeux fiscaux, les finances publiques, la protection sociale ou la contribution des entreprises et membre de la Société du Mont Pèlerin.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.
Populaires
est directeur de l'Institut économique Molinari.
Docteur en économie (Université d’Aix-Marseille) et diplômé en gestion (EM Lyon), il a débuté sa carrière en enseignant l’économie, avant d’exercer des responsabilités marketing et commerciales dans de grands groupes de gestion d’actifs français.
Chercheur associé depuis la création de l’IEM, en 2003, il est devenu Directeur général de l’institut en 2019. Il est l’auteur de plusieurs travaux sur les enjeux fiscaux, les finances publiques, la protection sociale ou la contribution des entreprises et membre de la Société du Mont Pèlerin.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.