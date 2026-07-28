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Blurred backgroundLa France consacre 31,7 % de son PIB aux dépenses sociales — première place européenne, contre une moyenne OCDE de 21 %.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

28 juillet 2026

FMI, OCDE, Commission Européenne... Tous d'accord sur le diagnostic : la France doit réformer son modèle social, mais qui osera trancher ?

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié la semaine dernière, le 22 juillet 2026, son rapport annuel consacré à l'économie française et le diagnostic est aussi éloquent qu'inquiétant.

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Modèle Social , FMI , OCDE , Commission européenne , réformes , France , Economie , Politique , diagnostic , finances publiques , dette , déficit

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).