MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
28 juillet 2026
FMI, OCDE, Commission Européenne... Tous d'accord sur le diagnostic : la France doit réformer son modèle social, mais qui osera trancher ?
Le Fonds monétaire international (FMI) a publié la semaine dernière, le 22 juillet 2026, son rapport annuel consacré à l'économie française et le diagnostic est aussi éloquent qu'inquiétant.
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A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).