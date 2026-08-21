MENACES AMERICAINES
21 août 2026
Faute de mieux, Trump promet une guerre économique totale à tous ceux qui aident l'Iran. Vraiment ?
Donald Trump brandit la menace d’une « guerre économique » totale contre l’Iran et tous ceux qui continueraient à commercer avec Téhéran. Cette pression peut-elle réellement faire plier Téhéran ?
12 min de lecture
MOTS-CLESéconomie , Donald Trump , sanctions , Guerre commerciale , tarifs , hausse des taxes , Chine , Iran , pression , Détroit d'Ormuz , entreprises , industrie , Xi Jinping , impact , Emirats Arabes Unis , Téhéran , Washington , guerre économique , guerre totale , sanctions économiques
THEMATIQUESEconomie
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.