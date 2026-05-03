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Un ouvrier agricole épand de l'engrais sur sa rizière dans le village de Ciagaar, près de Rosso, dans la vallée du fleuve Sénégal.
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SECURITE ALIMENTAIRE

3 mai 2026

Et si l’impact économique (et politique) final de la guerre en Iran se lisait déjà dans le… maïs

Au coeur de la guerre en Iran se joue une autre bataille, plus discrète mais tout aussi stratégique : celle des engrais. En perturbant les flux d’urée via le détroit d’Ormuz, le conflit renchérit brutalement le coût de production agricole, en particulier pour le maïs, très gourmand en azote. Le conflit risque d'entraîner une baisse des rendements, des tensions sur les marchés mondiaux et une inflation alimentaire différée qui pourrait se matérialiser dès 2027.

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MOTS-CLES

Iran , engrais , urée , pétrole , blocus , Détroit d'Ormuz , Guerre en Iran , maïs , récolte , Blé , orge , matières premières , Alimentation , famine , Afrique , Asie , europe , États-Unis , pénuries , sécurité alimentaire , inflation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.

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Olivier Mevel

Olivier Mevel est consultant en stratégie et marketing des filières alimentaires, Maître de Conférences HDR en Sciences de Gestion, Spécialiste de la transition alimentaire.

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