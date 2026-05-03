SECURITE ALIMENTAIRE

3 mai 2026

Et si l’impact économique (et politique) final de la guerre en Iran se lisait déjà dans le… maïs

Au coeur de la guerre en Iran se joue une autre bataille, plus discrète mais tout aussi stratégique : celle des engrais. En perturbant les flux d’urée via le détroit d’Ormuz, le conflit renchérit brutalement le coût de production agricole, en particulier pour le maïs, très gourmand en azote. Le conflit risque d'entraîner une baisse des rendements, des tensions sur les marchés mondiaux et une inflation alimentaire différée qui pourrait se matérialiser dès 2027.